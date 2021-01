Mortal Kombat 11, ecco il supporto per PS5 e Xbox Series X: dove gira meglio?

NetherRealm Studios ha da poco pubblicato una nuova patch dedicata al suo Mortal Kombat 11, con cui gli sviluppatori hanno implementato il supporto a PlayStation 5 e Xbox Series X. In questo modo, il brutale picchiaduro presenterà caricamenti sensibilmente più rapidi e risoluzioni maggiori rispetto alle controparti old gen.

Grazie all'analisi tecnica realizzata da VGTech, possiamo andare a scoprire tutto su risoluzione e prestazioni del titolo su PS5 e Xbox Series X: su quale console next-gen il picchiaduro dà il meglio di sé?

Per quanto non ci siano sostanziali differenze tra le due versioni, il fighting game ha un leggero vantaggio su Series X con una risoluzione in 4K dinamica più costante rispetto alla piattaforma Sony. Ecco quanto viene dichiarato da VGTech:

"PS5 utilizza una risoluzione dinamica con il picco più alto registrato a 3840×2160p, ed il punto più basso a 3328×1872p. Xbox Series X utilizza una risoluzione dinamica con il picco più alto registrato a 3840×2160p, ed il più basso a 3584×2016p. La risoluzione cade raramente sotto i 3840×2160 sia su PS5 che Series X. L'unica risoluzione registrata su entrambe le console durante le cutscene è di 3840×2160p".

Su Xbox Series S, invece, il gioco fatica a rimanere sui 4K per aggirarsi più spesso intorno ai 3456×1944p e 2560×1440p.

Per quanto riguarda il frame-rate, abbiamo su Series X delle performance praticamente perfette a 60fps, mentre su PS5 si registrano dei saltuari cali esclusivamente in uno stage di gioco. Le cutscene e le finisher continuano ad avere il cap a 30fps, confermando come dietro questo aspetto tecnico ci sia una deliberata scelta di design degli sviluppatori. Per un approfondimento ulteriore sul picchiaduro di NetherRealm, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di Mortal Kombat 11.