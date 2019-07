Mortal Kombat 11: svelata una skin di Sub-Zero con le fattezze del DJ Dimitri Vegas

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno presentato una skin esclusiva per Sub-Zero di Mortal Kombat 11 con le sembianze del celebre DJ Dimitri Vegas. L'aspetto alternativo verrà reso disponibile in via del tutto gratuita il prossimo 22 agosto su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Nell'immagine promozionale condivisa per l'occasione - che potete visionare in apertura di notizia - è possibile vedere un'anteprima della nuova skin. Non è la prima volta che Dimitri Vegas collabora con i creatori di Mortal Kombat 11: il DJ, assieme a Like Mike and Bassjackers, si è occupato del remix di Techno Syndrome (iconico tema della pellicola firmata da Paul W.S. Anderson nel 1995) impiegato nel trailer di lancio di Mortal Kombat 11, e del brano You're Next utilizzato nel primo gameplay trailer del gioco.

Intanto, la comunità di gioco è ancora in attesa di vedere Nightwolf in azione in un vero e proprio combattimento. Il celebre lottatore nativo americano, facente parte del Kombat Pack, si unirà al roster prossimamente in una data non ancora annunciata, e ad oggi si è mostrato solamente in un breve teaser trailer. Di Sindel, altra lottatrice in arrivo, abbiamo invece visto solamente un'immagine.