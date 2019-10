Mortal Kombat 11: svelate le nuove skin con Harley Quinn e Sarah Connor di Terminator

Non paghi della devastazione causata da Arnold "T-800" Schwarzenegger con il primo video gameplay di Terminator di Mortal Kombat 11, gli autori degli studi NetherRealm svelano i nuovi contenuti del Kombat Pack mostrandoci delle animazioni dedicate alle skin di Harley Quinn e Sarah Connor.

Alla guerriera del film Terminator: Destino Oscuro e degli altri capitoli della serie action di Terminator sarà dedicata una skin di Sonya Blade, come abbiamo potuto scoprire osservando le scene ingame immortalate nell'ultimo trailer di MK11 con Schwarzy in versione cyborg.

Quanto ad Harley Quinn, anche la frizzante protagonista del primo trailer di Birds of Prey farà il suo debutto nel roster di kombattenti del picchiaduro di Ed Boon attraverso una skin per Cassie Cage che vanterà degli elementi estetici personalizzabili. Sempre all'interno del Kombat Pack troveremo poi una skin di Kano in versione robot "Cash Machine" e un abito tuxedo da far indossare a Johnny Cage. Tutte le skin in questione potranno essere customizzate attraverso la scelta del colore e, in taluni casi, degli "accessori".

I possessori del Kombat Pack di Mortal Kombat 11 potranno scaricare questi completi speciali e scatenare la furia omicida di Terminator a partire da martedì 8 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma con la possibilità di sbloccare il T-800 e le singole skin attingendo al negozio interno di MK11 da martedì 15 ottobre su tutte le piattaforme.