Mortal Kombat 11: svelati i contenuti della Premium Edition

Warner Bros ha recentemente aperto i preordini di Mortal Kombat 11 in versione Standard e Premium, tra i rivenditori italiani aderenti all'iniziativa troviamo GameStop, il quale ha già inserito in listino MK11 per Xbox One e PlayStation 4.

Ma cosa contiene esattamente la Premium Edition del picchiaduro di NetherRealm Studios? Il comunicato diffuso da WB Games riporta quanto segue: "Mortal Kombat 11 Premium Edition è disponibile per il preordine al prezzo di 99,99 €. Include il gioco base e il Kombat Pass. In tutti i preordini effettuati verrà incluso il personaggio giocabile ‘Shao Khan’. Tutti coloro che effettueranno il preordine su PlayStation4 e Xbox One, presso rivenditori selezionati, avranno accesso alla versione beta del gioco, disponibile per tali piattaforme a marzo."

GameStop svela inoltre alcune delle caratteristiche del nuovo Mortal Kombat:

Nuovo motore di gioco, con scene ancora più cruente e sanguinose

Nuovo sistema di personalizzazione, con vestiti, accessori e move set mai visti

Nuove Fatality oltre che un nuovo sistema GoreTech per rendere ancora più brutali le esecuzioni

Fortissima componente multiplayer, interamente orientata verso gli eSports: sistemi di personalizzazione, news giornaliere, ricompense in costante aggiornamento e un matchmaking migliorato

Da notare come il listino di GameStop riporti anche la presenza di una custodia Steelbook, parlando inoltre di "sei personaggi e sei Battlepass" accessibili con il Kombat Pass. Il reveal completo di MK11 è previsto per il 17 gennaio 2019 mentre l'uscita è fissata per il 23 aprile su PC, PS4 e Xbox One.