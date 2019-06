Mortal Kombat 11: svelati Shang Tsung, Spawn, Nightwolf e Sindel

Come promesso, Warner Bros. Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato i nomi dei primi combattenti aggiuntivi che si uniranno al roster di Mortal Kombat 11 nei prossimi mesi

Il primo sarà lo stregone Shang Tsung, che sarà accessibile a partire dal 18 giugno per tutti i possessori del Kombat Pack. Tutti gli altri giocatori dovranno invece attendere il 25 giugno. Per celebrare l'annuncio, gli sviluppatori lo hanno mostrato in azione nel primo filmato di gameplay che potete ammirare in cima a questa notizia. Successivamente, verranno introdotti anche Nightwolf, Sindel, Spawn e altri due personaggi non ancora noti. Le tempistiche di pubblicazione per questi altri lottatori non sono state definite.

Il Kombat Pack, ricordiamo, è acquistabile al prezzo di 39,99 euro (oltre ad essere incluso nella Premium Edition del gioco) e mette a disposizione un totale di 6 personaggi giocabili, tutti accessibili con una settimana di anticipo rispetto a tutti gli altri, 7 skin esclusive e 7 set di attrezzatura. Mortal Kombat 11 è acquistabile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente è stata pubblicata un'importante patch che ha bilanciato la Kripta e i lottatori.