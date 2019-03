Mortal Kombat 11 su Switch: 60fps e stessi contenuti delle altre versioni

Volati a Boston per presenziare al PAX East 2019, i vertici degli studi NetherRealm hanno confermato ai giornalisti di GameSpot che la versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 11 non avrà davvero nulla da invidiare alle controparti PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Secondo quanto riferito dalla redazione di GS, la demo di Mortal Kombat 11 per Switch mostrata ai visitatori dello stand di Warner Bros. Interactive Entertainment al PAX East vanterebbe un comparto grafico di prim'ordine (con i dovuti distinguo rispetto alle altre versioni), un'esperienza di gioco incredibilmente fluida e tutti i kombattenti, le modalità e le funzionalità delle altre versioni.

In base alle informazioni condivise da NetherRealm, infatti, la trasposizione di MK11 per Switch è stata affidata agli autori di Shiver Entertainment e supervisionata dagli stessi sviluppatori dell'azienda fondata da Ed Boon per garantire una fluidità delle immagini a schermo ancorata sui 60fps per non inficiare sull'esperienza di gioco offerta agli appassionati.

Per raggiungere questo obiettivo, naturalmente, i ragazzi di Shiver sono dovuti scendere a compromessi con le potenzialità hardware della console ibrida della casa di Kyoto, quest'ultima finita recentemente al centro di rumor riguardanti lo sviluppo di versioni Pro e Lite da commercializzare entro fine 2019. Su Switch, infatti, MK11 avrà un sistema di illuminazione più leggero, dei modelli poligonali meno complessi, dei fondali semplificati e dei personaggi principali con texture più "discrete".

A prescindere dalla propria piattaforma di riferimento, Mortal Kombat 11 è previsto al lancio per il 23 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: su queste pagine trovate un interessante articolo di Giuseppe Carrabba sulla cosmogonia del NetherRealm, tra lore e divinità kombattenti.