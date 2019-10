Mortal Kombat 11 e Terminator: moto e armi da fuoco per la seconda Fatality del lottatore!

Il roster di Mortal Kombat 11 si prepara ad accogliere al suo interno un nuovo lottatore, pronto a debuttare direttamente dall'universo della saga di Terminator.

Con fattezze ispirate al celebre attore Arnold Schwarzenegger, il T-800 è infatti ormai pronto a fare il proprio ingresso nel picchiaduro di NetherRealm, tramite DLC. Il personaggio, per i giocatori in possesso del Kombat Pack di Mortal Kombat 11, sarà pronto a scendere in campo a partire da martedì 8 ottobre. Con l'avvicinarsi della fatidica data, il team di sviluppo ha deciso di presentare ufficialmente lo stile di combattimento del nuovo personaggio, condividendo con il pubblico l'atteso gameplay trailer dedicato a Terminator.

Come prevedibile, quest'ultimo ha svelato la Fatality del T-800 in Mortal Kombat 11: a quella mostrata nel filmato, tuttavia, se ne affiancherà una seconda, che potete visionare direttamente nel video disponibile in apertura a questa news. In questa ulteriore Fatality, Terminator non esita a portare in campo una possente moto, con la quale attacca il malcapitato avversario, che viene infine raggiunto anche da un colpo di arma da fuoco. Si amplia così il catalogo di attacchi a disposizione del combattente DLC, pronto ad unirsi alla famiglia dei lottatori a disposizione dei giocatori all'interno di Mortal Kombat 11.