Mortal Kombat 11: Terminator non avrà la voce di Arnold Schwarzenegger?

A dispetto della mancata sorpresa rappresentata dai numerosi leak circolati in rete in queste settimane, la presenza di Terminator nel Kombat Pack di Mortal Kombat 11, oltretutto con le fattezze di Arnold Schwarzenegger, è stata accolta con estremo entusiasmo dagli appassionati del picchiaduro di NetherRealm.

Secondo quanto riferito dai giornalisti di Hollywood Reporter, però, il Terminator che interpreteremo impersonando il cyborg T-800 nelle arene digitali di MK11 potrebbe non avere la voce di Schwarzy.

La redazione del quotidiano e del sito californiano riferisce infatti che "una fonte ben informata" si dice certa del fatto che l'iconico attore austriaco naturalizzato statunitense non sarà coinvolto direttamente nel progetto di Mortal Kombat 11 e che, per questo, non presterà la sua voce al "nuovo" personaggio del Terminator che sarà disponibile a partire dall'8 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch come parte del Kombat Pack.

Sempre dalle pagine dell'Hollywood Reporter, gli autori della notizia riferiscono che un rappresentante di Warner Bros. Interactive avrebbe confermato l'assenza del doppiaggio di Arnold Schwarzenegger: al suo posto sarebbe stato ingaggiato un doppiatore con un timbro vocale estremamente simile alla star di film action di culto come Conan il Barbaro, Predator, Commando, Atto di Forza e, appunto, Terminator, ivi compreso l'ultimo capitolo Terminator: Destino Oscuro.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte della software house capitanata da Ed Boon e dai vertici di WB, vi lasciamo al video di presentazione del Kombat Pack di Mortal Kombat 11.