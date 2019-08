Mortal Kombat 11: Terminator non sarà doppiato da Arnold Schwarzenegger, è ufficiale

Recentemente WB Games e NetherRealm hanno annunciato l'arrivo del Terminator T-800 nel roster di Mortal Kombat 11 tramite DLC, nelle scorse ore si è diffusa la voce che non sarà l'attore a doppiare il personaggio, rumor ora confermato dal publisher.

Inizialmente si pensava che Arnold Schwarzenegger avrebbe doppiato regolarmente il Terminator T-800 anche come manovra promozionale in vista del lancio di Terminator Dark Fate, invece non sarà così. Le motivazioni non sono state specificate ma Warner Bros ha chiarito che "non sarà Arnold Schwarzenegger a doppiare Terminator T-800 in Mortal Kombat XI, la sua voce sarà sostituita da quella di un altrettanto bravo performer."

Terminator T-800 si aggiungerà al roster di MK11 a ottobre come parte del Kombat Pack 1 annunciato alla Gamescom, il primo DLC includerà anche Sindel (26 novembre), Joker (28 gennaio 2020) e Spawn (17 marzo 2020), NetherRealm ha confermato che il supporto post lancio continuerà anche il prossimo anno con nuovi Kombat Pack che verranno annunciati in un secondo momento.

Mortal Kombat 11 è stato lanciato la scorsa primavera ricevendo un ottimo consenso di pubblico e critica e registrando tra le più alte vendite nella storia della serie, in particolar modo sul mercato digitale.