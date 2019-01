Mortal Kombat 11: un tripudio di violenza nella nostra Video Anteprima

In uscita il prossimo 23 aprile, Mortal Kombat 11 riprende la formula tipica dei picchiaduro di NetherRealm, in un tripudio di violenza e spettacolarità, come da tradizione per la serie ideata da Ed Boon nel lontano 1992.

Il team ha però aggiunto anche alcuni elementi inediti al gameplay, ed un sistema di personalizzazione che potrebbe inficiare il corretto bilanciamento degli scontri: il Combat System viene rinnovato nelle strategie e negli approcci. La presenza di una doppia barra per eseguire mosse offensive e difensive, l'introduzione del Fatal Blow e le nuove opzioni di personalizzazione dei lottatori sono capaci di dare un sapore tutto nuovo all'intera esperienza ludica.

Mortal Kombat 11 sarà disponibile dal 23 aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre all'edizione Standard WB Games pubblicherà anche le versioni Premium e Kollector's Edition, quest'ultima venduta con una replica della maschera di Scorpion. Tutti coloro che effettueranno il preordine di una qualsiasi edizione riceveranno come bonus l'accesso alla Beta (dal 28 marzo) e il personaggio giocabile di Shao Khan.