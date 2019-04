Mortal Kombat 11: è ufficiale, alcune attività richiederanno una connessione attiva

Negli ultimi giorni si è discusso molto sulla possibile presenza di un obbligo ad essere connessi per giocare Mortal Kombat 11 e, grazie ad un podcast appena pubblicato su GameInformer, gli sviluppatori hanno chiarito la questione.

Mortal Kombat 11 non sarà uno dei cosiddetti titoli "always online" e potrà benissimo essere giocato senza una connessione ad internet attiva. Purtroppo però, alcune attività come la Kripta e le Torri non potranno essere completate in modalità offline, in modo da evitare che qualche giocatore scorretto possa barare e sbloccare tutti i contenuti utilizzando dei trucchi.Questo significa che offline non sarà possibile sbloccare nuovi oggetti cosmetici per la personalizzazione dei personaggi, ma tutti quelli già in vostro possesso potranno essere liberamente utilizzati. Nel corso dell'intervista è anche emerso che nel gioco torneranno i gettoni delle Fatality "semplificate", che consentiranno anche ai giocatori meno abili con le combinazioni di tasti di eseguire una delle brutali esecuzioni.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 sarà disponibile in tutti i negozi a partire dal prossimo martedì 23 aprile 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam). Nelle ultime ore sono inoltre state svelate le possibili interazioni col gioco mobile e la lista di trofei e obiettivi. Sulle nostre pagine trovate anche il calendario con tutte le date in cui sarà possibile effettuare il preload sulle varie piattaforme.