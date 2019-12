Mortal Kombat 11: l'ultima patch per PS4 sembra aver aggiunto la funzionalità Crossplay

Sembra che la l'ultima versione del celebre picchiaduro targato NetherRealm abbia appena ricevuto una patch di aggiornamento su PS4 che, stando alle note, aggiunge la funzionalità del crossplay. Vorrebbe dire che i giocatori di Mortal Kombat 11 possono sin da ora tirare i loro pugni tra una console e l'altra.

La notizia arriva dal noto content creator Rooflemonger che ha pubblicato lo screenshot della patch 1.13 sul suo profilo Twitter. Tra la correzione generale dei bug e gli aggiornamenti al gameplay compare infatti la dicitura "Add Crossplay". Le note sembrano chiare e il significato univoco, i giocatori di Mortal Kombat 11 potranno scontrarsi tra loro su diverse piattaforme. Al momento tuttavia, non abbiamo ricevuto conferme ufficiali sull'effettivo funzionamento di tale opzione. Tra i rumor subito apparsi in rete si vocifera addirittura di un annuncio, relativo alla questione, durante l'ormai prossimo The Game Awards 2019.

Mortal Kombat 11, da poco sbarcato anche su Google Stadia, è stato recentemente aggiornato con nuove Brutality per alcuni dei personaggi del gioco. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che la recensione di Mortal Kombat 11 è disponibile sulle pagine di Everyeye.