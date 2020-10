Mortal Kombat 11 Ultimate abbraccia PS5 e Xbox Series X con Rain, Mileena e Rambo!

Warner Bros. Interactive Entertainment e gli studi NetherRealm presentano Mortal Kombat 11 Ultimate e i contenuti inediti dell'esperienza definitiva, con vista sulla nextgen, del picchiaduro firmato da Ed Boon.

Nel nuovo video confezionato dalla software house statunitense legata a WBIE vengono illustrati tutti i benefici della trasposizione nextgen di Mortal Kombat 11, come la risoluzione 4K dinamica, la sensibile riduzione dei tempi di caricamento, un migliore comparto grafico e il Cross-Play con lobby unificate tra le diverse generazioni di console Sony e Microsoft.

Mortal Kombat 11 Ultimate comprenderà tutti i kombattenti del gioco base e i tanti personaggi che ne hanno contraddistinto il supporto post-lancio. Ci sarà spazio anche per il Kombat Pack 2, un pacchetto aggiuntivo che darà modo agli appassionati di interpretare Mileena, Rain e Rambo!

Similarmente a quanto avvenuto con Arnold Schwarzenegger e il Terminator di MK11 Aftermath, il veterano del Vietnam dell'omonima serie cinematografica assumerà le sembianze di Sylvester Stallone: la star hollywoodiana si presterà anche alle fasi di doppiaggio per la sua controparte digitale!

Il lancio di Mortal Kombat 11 Ultimate è previsto per il 17 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e Xbox Series X|S, con la versione PS5 attesa per il 19 novembre. I possessori dell'edizione originaria di Mortal Kombat 11 potranno scaricare gratis l'update grafico per la corrispondente console nextgen e ampliare il proprio roster di kombattenti acquistando a parte il Kombat Pack 2 con Mileena, Rain e Rambo.