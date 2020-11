Mortal Kombat 11 Ultimate: il trailer di lancio è un tripudio di violenza

In coincidenza dell'uscita di Mortal Kombat 11 Ultimate su PC e console, gli studi NetherRealm confezionano un video che mostra tutta la ricchezza, e la brutalità, dei contenuti di questa edizione che racchiude l'esperienza completa del picchiaduro firmato da Ed Boon.

Il filmato propostoci dalla software house americana legata a Warner Bros. Interactive Entertainment descrive tutti gli elementi che contraddistinguono l'opera nella sua versione Ultimate, ivi compresi i benefici dati dal passaggio su PS5 e Xbox Series X|S come la risoluzione 4K dinamica, i tempi di caricamenti sensibilmente ridotti e il Cross-Play con lobby unificate tra famiglie di console.

Sotto il profilo dei contenuti, MK11 Ultimate annovera tutti i kombattenti del gioco base e i tanti eroi del supporto post-lancio, ivi compresi i guerrieri del Kombat Pack 2, il nuovo pacchetto aggiuntivo che consente agli appassionati di scendere in battaglia con Mileena, Rain e Rambo. Ai più curiosi consigliamo di ammirare l'ultimo video gameplay con Rambo contro Terminator in Mk11.

Senza indugiare oltre, vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 Ultimate è disponibile da oggi, 17 novembre, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X|S, mentre per l'edizione PS5 ci sarà da attendere fino al lancio della console nextgen di Sony, previsto in Europa per il 19 novembre. I possessori dell'edizione originaria di Mortal Kombat 11 su PS4 e Xbox One possono scaricare gratis l'update grafico su PS5 e Xbox Series X|S e acquistare singolarmente il Kombat Pack 2 o i singoli DLC del post-lancio.