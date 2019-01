Mortal Kombat 11: uno sguardo ai Lottatori presenti nel Roster!

In apertura a questa news, trovate un video in cui potete visionare alcuni combattenti in azione. Vi ricordiamo inoltre che in Mortal Kombat 11 sarà presente un Sistema di Variazione dei Personaggi . Cosa ne pensate, il vostro Lottatore preferito si trova tra questi? Se siete indecisi, potreste voler dare un'occhiata al Trailer dedicato alle Fatalities , chissà che non vi sia di ispirazione!

Scopri le migliori Console in offerta e i Bonus prenotazione più interessanti dei tuoi Videogiochi preferiti in offerta su Amazon.it

Remains vigilant until all realms are safe from conquest. Sonya Blade returns to Mortal Kombat! #MK11 #MK11Reveal https://t.co/ArJITxDowG pic.twitter.com/oQ5oMeRnCV — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 17 gennaio 2019

The War Chief of the nomadic Tarkatan tribe, Baraka, returns to #MK11! Tune-in and witness his might: https://t.co/ArJITxDowG #MK11Reveal pic.twitter.com/cxiMWtpV5F — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 17 gennaio 2019

Upon each death, he is reborn stronger and smarter. #MK11 #MK11Reveal pic.twitter.com/TZCEJyfCkv — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 17 gennaio 2019

Avenging those who cannot avenge themselves. Scorpion returns to Mortal Kombat! #MK11 #MK11Reveal pic.twitter.com/3Wwo0hl94X — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 17 gennaio 2019

Grandmaster of the Lin Kuei clan. Sub-Zero returns to Mortal Kombat! #MK11 #MK11Reveal pic.twitter.com/E05EEWANG1 — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 17 gennaio 2019