Mortal Kombat 11: gli utenti stanno sfruttando ogni tipo di glitch per evitare il grinding

Mortal Kombat 11 ha ormai raggiunto gli scaffali di tutti i negozi da qualche settimana e i giocatori non sembrano aver apprezzato il sistema legato allo sblocco di costumi ed equipaggiamento dei vari lottatori.

Per evitare lunghe sessioni di grinding, gli utenti stanno aguzzando l'ingegno per dare vita a veri e propri sistemi per facilitare il farming. C'è ad esempio chi ha creato lottatori controllati dall'IA particolarmente potenti (Noob Saibot su tutti) per poi farli lottare nelle Torri del Tempo, magari facendo premere il tasto tra un match e l'altro a degli strambi macchinari creati ad hoc. Altri metodi consistono invece nello sfruttamento di glitch che richiedono determinate combinazioni di tasti e consentono di aprire gratuitamente alcuni dei tesori della Kripta.

Sfortunatamente per i furbetti in questione, il glitch che permetteva di ottenere le teste mozzate nella Kripta è stato corretto con l'aggiornamento di ieri e, di conseguenza, dovrete farmare duramente per ottenere gli oggetti chiave utili ad aprire le stanze alle spalle dell'Ingesso Principale dell'isola. Nonostante tutto, alcuni dei glitch in questione sono ancora attivi e chiunque ne abbia approfittato negli scorsi giorni non è stato privato dei contenuti sbloccati scorrettamente.

A proposito di lottatori controllati dall'IA, avete già dato un'occhiata alla nostra guida al farming di Mortal Kombat 11? Potete inoltre scoprire tutti i segreti della Kripta con la guida dedicata agli oggetti chiave e alle aree nascoste.