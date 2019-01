Mortal Kombat 11: la versione Switch è sviluppata da Shiver Entertainment

Dopo il reveal gameplay a cui abbiamo assistito lo scorso 16 gennaio, NetherRealm Studios sta continuando a diffondere diverse informazioni su Mortal Kombat 11, il nuovo episodio della brutale saga picchiaduro atteso su PC e console ad aprile.

Nel corso di una recente intervista concessa a GameRevolution, il producer Trevor Traub ha svelato qualche dettaglio in più in merito alla versione Nintendo Switch del gioco. A quanto pare, così come fatto per l'edizione PC, NetherRealm ha deciso di appaltare lo sviluppo di Mortal Kombat 11 per la console ibrida ad uno studio esterno.

"Il prodotto finito sarà davvero fantastico", le dichiarazioni di Traub. "Se ne sta occupando Shiver Studios. Ci stanno lavorando in contemporanea con noi, quindi è una sorta di co-sviluppo. Non abbiamo una SKU principale. Fondata nel 2012, Shiver Entertainment è nata per realizzare "immersive esperienze di gioco per mobile, tablet e PC - i device che tutti utilizzano". CEO della compagnia è John Schappert, precedentemente vice presidente di Microsoft e COO di Zynga ed Electronic Arts.

Traub è inoltre rimasto impressionato dall'efficienza dei Joy-Con di Switch, che a quanto pare si sono rivelati adatti al tipo di produzione molto più di quanto NetherRealm si aspettasse inizialmente. Per quanto riguarda invece il comparto tecnico, che dovrà per forza di cose risultare inferiore rispetto alle controparti PS4, Xbox One e PC, il producer ha parlato di "speciali riduzioni geometriche" che aiuteranno il titolo a girare fluidamente su Switch.

Mortal Komat 11 è atteso su PC, PS4, Xbox One e Switch il 22 aprile. Il 28 marzo avrà inizio la closed beta, che verrà distribuita soltanto su PS4 e Xbox One.