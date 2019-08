Mortal Kombat 11: ecco finalmente il primo video gameplay di Nightwolf

Dopo averne anticipato l'annuncio tramite i teaser di Ed Boon, gli autori degli studi NetherRealm confermano l'arrivo di Nightwolf nel roster di Mortal Kombat 11 dandoci in pasto il primo, spettacolare filmato di gioco del prossimo kombattente.

Conosciuto in origine come Grey Cloud, Nightwolf è il campione della tribù Matoka scelto dal Grande Spirito per combattere il male a colpi di tomahawk. Grazie anche ai suoi straordinari poteri magici acquisiti dagli stregoni della sua tribù, Nightwolf sarà inoltre in grado di generare armi create dall'energia spirituale con le quali sorprendere gli avversari di turno in un tripudio di sangue e carne.

Il filmato confezionato dagli autori statunitensi si focalizza appunto sulle armi e sulle abilità di Nightwolf, consentendoci così di intuire il ricchissimo campionario di tecniche di combattimento che potremo evolvere indossando i panni di questo fiero guerriero nelle arene singleplayer e nelle battaglie multiplayer.

Nightwolf entrerà ufficialmente nel roster di Mortal Kombat 11 a partire dal 13 agosto prossimo, come parte del programma in accesso anticipato previsto per i possessori del Kombat Pack. Date un'occhiata al video gameplay che campeggia a inizio articolo e fateci sapere che cosa ne pensate della reinterpretazione in chiave MK11 di questo storico kombattente.