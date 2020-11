Mortal Kombat 11: un video 'mordi e fuggi' celebra il ritorno di Mileena

Di ritorno dalla giungla di Rambo con il video di Mortal Kombat 11, gli studi NetherRealm scatenano la furia di Mileena in un nuovo gameplay trailer che conferma il ritorno imminente di questa iconica guerriera dal "sorriso penetrante".

La storica kombattente di MK sarà tra le protagoniste indiscusse del nuovo pacchetto aggiuntivo confezionato dai ragazzi al seguito di Ed Boon per ampliare il roster di personaggi con l'ingresso di Mileena, del già citato Rambo e di Rain.

Il filmato che campeggia a inizio articolo ci permette così di apprezzare il lavoro svolto dagli autori statunitensi per attualizzare e "incattivire" gli attacchi, le mosse elusive, le tecniche e le abilità speciali di Mileena in vista del suo arrivo nella dimensione picchiaduro di MK11.

Il Kombat Pack con Mileena, Rain e il consumato eroe di guerra interpretato da Sylvester Stallone arriverà il prossimo 17 novembre. Sempre per quella data è prevista l'uscita del recentemente annunciato Mortal Kombat 11 Ultimate su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X|S, oltreché su PlayStation 5 dal 19 novembre. Su queste pagine trovate tutti i dettagli sulla Kollector's Edition per PS5 e Xbox Series X e S.