Mortal Kombat 11: in video una nuova Brutality di Nightwolf

A pochi giorni dall'arrivo di Nightwolf in Mortal Kombat 11, Netherraelm Studios ha pubblicato un nuovissimo filmato che mostra una delle violentissime Brutality del personaggio armato di arco e accette.

Dopo averci fatto vedere la terribile Fatality di Nightwolf, nella quale l'avversario viene dilaniato da un enorme orso, in questa Brutality il lottatore torna ad utilizzare le sue affilatissime armi. Rispettando alcune specifiche condizioni nel corso dell'incontro e terminandolo con una mossa speciale, è infatti possibile finire il nemico saltandogli addosso e per poi attaccarlo ripetutamente con l'arma fino a fare a brandelli la sua testa. A meno che non siate deboli di stomaco vi invitiamo a dare un'occhiata al filmato di questa Brutality, che potete trovare nel tweet in calce alla notizia.

Vi ricordiamo che Nightworlf arriverà in Mortal Kombat 11 il prossimo lunedì 13 agosto 2019 e sarà disponibile inizialmente per i soli possessori del Kombat Pack. Tutti gli altri giocatori potranno acquistare il lottatore aggiuntivo singolarmente dalla settimana successiva. Se siete curiosi poi di scoprire i restanti DLC del Kombat Pack, sappiate che a breve arriverà un nuovo trailer che li annuncerà tutti.