Mortal Kombat 11: Video Recensione della versione per Nintendo Switch

Ad accompagnare le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One di Mortal Kombat 11 c'è anche l'edizione per Nintendo Switch, che vi permetterà di giocare nei panni di Scoprion e soci anche in mobilità.

Come ha scritto il nostro Alessandro Bruni nella recensione della versione portatile di MK11, il titolo mantiene inalterati tutti gli elementi presenti sulle altre piattaforme, sebbene siano ragionevolmente ridimensionati per adattarsi all’hardware non così performante della console ibrida Nintendo. Il gioco presenta infatti una risoluzione e un dettaglio grafico particolarmente basso, in particolar modo nella Kripta, luogo nel quale è possibile aprire dei forzieri e sbloccare consumabili, potenziamenti e oggetti per la personalizzazione dei numerosi lottatori.

Potete scoprire tutti i dettagli su questa versione del gioco dando un'occhiata alla nostra Video Recensione, appena pubblicata. Se invece volete qualche consiglio sul gioco, potete trovare sulle nostre pagine una guida al farming di risorse in Mortal Kombat 11 e all'esplorazione della Kripta.

Sapevate che nel corso dei prossimi giorni Mortal Kombat 11 si aggiornerà, riducendo la difficoltà delle Torri del Tempo e regalando a tutti un pacchetto contenente Monete d'oro, Frammenti d'anima e Cuori?