Mortal Kombat 11: la violenza ha avuto impatto anche su alcuni sviluppatori

Kotaku ha raccolto la testimonianza di un dipendente (o ex dipendente, la situazione non è del tutto chiara) di NetherRealm che si è occupato delle animazioni e delle sequenze cinematiche del nuovo Mortal Kombat 11.

Mortal Kombat 11 è uno dei giochi più violenti e brutali degli ultimi anni e questo sembra avere avuto un impatto anche sulla salute mentale di alcuni dipendenti NetherRealm. A parlare è un impiegato che si è occupato delle sequenze cinematiche e delle animazioni delle fatality, avendo quindi a che fare con immagini violente tutto il giorno.

Il testimone afferma di aver visto sequenze violente per moltissime ore al giorno e di essersi documentato con foto, video e documentari su omicidi e violenze su persone, oltre a macellazioni di animali, il tutto per assicurarsi che le scene da lui ricreate fossero il più realistiche possibile.

"Ho iniziato a fare sogni particolarmente violenti e proprio per questo ho iniziato di proposito a non dormire più, proprio per evitare di sognare scene crude e brutali". Una soluzione non troppo brillante, che lo ha portato a soffrire di Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD), condizione testimoniata da un certificato medico del suo psichiatra.

Al momento non è chiaro, ribadiamo, se il dipendente in questione sia ancora all'interno del team o se abbia abbandonato lo studio, NetherRealm e WB Games non hanno per ora commentato la notizia.