Mortal Kombat 11: Warner Bros. lancia MK Collective, un hub per i content creator

Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato oggi il rilancio di MK Kollective, un hub digitale dove i fans di Mortal Kombat, creatori di contenuti e membri della community possono mostrare realizzazioni innovative e originali dedicate alla serie Mortal Kombat.

In celebrazione del recentemente annunciato Mortal Kombat 11, sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios, i più importanti creatori di contenuti nelle più disparate categorie scelti come ambasciatori facenti parte del MK Kollective sveleranno le loro inedite creazioni ispirate a Mortal Kombat 11 nelle prossime settimane su www.mortalkombat.com/kollective.

La lista confermata degli ambasciatori del MK Kollective include:

BossLogic – @bosslogic (Illustrator)

Alicia Marie – @aliciamariebody (Cosplayer)

Mimi Choi – @mimles (Makeup Artist)

Christine McConnell – @christinehmcconnell (Baker, Artist)

Mache – @mache275 (Artist)

Plastic Cell – @plasticcell (Sculptor)

Urban Aztec – @urbanaztec (Art Mercenary)

Gabriel Dishaw – @gabrieljunkart (Sculptor)

Light Balance – @lightbalance (Dance Crew)

Chloe Dykstra – @skydart (Cosplayer)

Tyrsa – @tyrsamisu (Typographer)

Alexandre Nicolas – @alexandrenicolas.artist (Sculptor)

Arno Kiss – @arnokiss (Designer)

Bethany Maddock – @bethanymaddock (Cosplayer)

Hydro74 – @hydrosevenfour (Illustrator)

Nubia Moraes – @nubiabakeoff4 (Baker, Artist)

Rafael Oliveira – @rafa_oliveira_cos (Cosplayer)

Robert Generette III – @rob_zilla_iii (Illustrator, Designer)

Skinner – @theartofskinner (Artist)

Yago Dawkins – @yagodawkinsart (Artist)

Mortal Kombat 11 è l’ultimo capitolo della pluripremiata serie, che offre un’esperienza di gioco ancora più profonda e personalizzata con un nuovo sistema di variazione dei personaggi personalizzata che offre ai giocatori il controllo creativo per creare versioni personalizzate della rosa dei personaggi. Inoltre, il gioco segnerà l’inizio di una nuova versione cinematografica come continuazione della leggendaria saga in divenire da oltre 25 anni.



Mortal Kombat 11 sarà disponibile il 23 aprile 2019 per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la famiglia di dispositivi Xbox One tra cui Xbox One X, Nintendo Switch e PC.