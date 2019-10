Mortal Kombat 11, annunciato un weekend di prova gratis: ecco tutti i dettagli!

Il team di NetherRealm invita i videogiocatori ad unirsi alla community di Mortal Kombat 11 per un intero weekend di prova gratuita dedicato al picchiaduro.

Tramite il trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news, la software house ha infatti annunciato un free trial di Mortal Kombat 11, che offrirà ai giocatori la possibilità di avere un assaggio dei contenuti proposti dal titolo. La sessione di gioco gratuita prenderà il via in data venerdì 11 ottobre e terminerà lunedì 14 ottobre e sarà disponibile su PlayStation 4 ed Xbox One. Di seguito, tutti i contenuti a cui sarà possibile accedere:

Modalità Storia : la prova consentirà di provarne i primi due capitoli;

: la prova consentirà di provarne i primi due capitoli; Scontri 1v1 e scontri online 1v1 con l'intero roster di base ;

e scontri con l'intero ; La Kripta ;

; Allenamento per eseguire le Fatality ;

; Torri del Tempo, con la possibilità di giocare nei panni di alcuni lottatori DLC, ovvero il Terminator T-800, Nightwolf e Shang Tsung;

Un programma ricco, che offrirà ai videogiocatori console la possibilità di testare con mano Mortal Kombat 11. Ricordiamo che il T-800 è stato recentemente presentato da NetherRealm con il gameplay trailer di Terminator in Mortal Kombat 11. In chiusura, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una guida a Mortal Kombat 11, con utili informazioni per approcciarsi al gioco.