PlayStation Showcase a maggio con l'annuncio di Mortal Kombat 12?

Mortal Kombat 12 esiste ed esce nel corso del 2023. Peccato che il gioco non si è ancora mostrato: andando in controtendenza con il passato, lo scorso febbraio Warner Bros. Games ed Ed Boon lo hanno annunciato senza particolari clamori, lasciandoci dunque con il desiderio, finora inappagato, di assistere ad un vero e proprio reveal.

Per fortuna sembra che la presentazione del picchiaduro non sia molto lontana, quantomeno stando a sentire le numerose indiscrezioni che si stanno accumulando in questi giorni. Viste e considerate le voci autorevoli che si sono già espresse sul caso, è possibile che l'annuncio di Mortal Kombat 12 sia atteso nel corso del rumoreggiato PlayStation Showcase di maggio.

Secondo Jeff Grubb la messa in onda del PlayStation Showcase sarebbe prevista in un periodo sicuramente precedente al Summer Game Fest, dunque con molta probabilità già nel mese di maggio. L'editor di Venture Beat ritiene anche che la presentazione di Mortal Kombat 12 sia dietro l'angolo. Jez Corden, penna di WindowsCentral e voce del podcast Xbox Two, crede che l'annuncio del picchiaduro sia previsto il mese prossimo, mentre i due presentatori del podcast XboxEra, Shpeshal Nick e Rand al Thor sono stati ancor più specifici affermando che l'annuncio di Mortal Kombat 12 dovrebbe avvenire durante un PlayStation Showcase di maggio. Sony si sarebbe persino assicurata i diritti per il marketing del gioco, ha aggiunto Rand al Thor.

Quattro differenti voci, per quanto possano essere considerate affidabili, non fanno una certezza, ma si sono indubbiamente rivelate sufficienti a farci mettere sull'attenti in vista del mese prossimo, le cui premesse appaiono scoppiettanti. Di recente il sito ufficiale di Mortal Kombat è anche stato oggetto di un restyling, dunque sembra che i preparativi per l'annuncio del dodicesimo siano davvero in corso. I tempi, d'altronde, appaiono maturi, dal momento che è stata la stessa Warner Bros. a confermare la pubblicazione del gioco nel 2023.