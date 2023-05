Mortal Kombat 12, annuncio imminente? L'ipotesi Reboot prende quota nel nuovo teaser

Non bastasse l'interesse suscitato da Ed Boon con il primo teaser di Mortal Kombat 12, gli studi NetherRealm solleticano la curiosità degli appassionati della serie picchiaduro pubblicando una clip che rende sempre più probabile l'annuncio imminente del titolo e il 'ritorno alle origini' con un Reboot per PC e console.

Il nuovo teaser datoci in pasto sui social dai ragazzi di NetherRealm mostra il dettaglio di un orologio con la lancetta dei secondi che scorre dal numero 9 all'11 per poi 'saltare' il 12 e tornare direttamente all'1.

L'inequivocabile indizio sul ritorno di Mortal Kombat con un Reboot della saga viene accompagnato dal team social al seguito di Ed Boon con un messaggio che ci informa che "è quasi l'ora", invitandoci così a prepararci per l'attesa World Premiere del prossimo capitolo di MK.

Nei giorni scorsi, d'altronde, ai fan è bastato scoprire un dettaglio del primo teaser del nuovo Mortal Kombat per 'gridare al reboot': ci riferiamo alla clessidra in frantumi ammirata nella clip e ai suoi possibili collegamenti con gli eventi narrati nell'espansione Aftermath di MK11. La clessidra in questione, stando agli appassionati, sarebbe quella di Kronika, da qui l'ipotesi del prosieguo di Aftermath attraverso una nuova era che possa dare inizio, come facilmente prevedibile, a un filone narrativo e videoludico del tutto inedito per la serie picchiaduro.

In attesa del sempre più imminente annuncio del nuovo MK da parte degli studi NetherRealm, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su cosa aspettarsi da Mortal Kombat 12 tra nuovi kombattenti e grandi ritorni.