Mortal Kombat 12: annuncio imminente? Jeff Grubb getta benzina sul fuoco!

Secondo il pro player SonicFox, Mortal Kombat 12 potrebbe essere annunciato questa settimana, Jeff Grubb è intervenuto su Twitter per rispondere a questa affermazione, di fatto però gettando ulteriore benzina sul fuoco e facendo ardere ancora di più la fiamma...

Il giornalista e insider non nega il possibile imminente annuncio di Mortal Kombat 12 e anzi sembra saperne qualcosa di più, utilizzando una metafora per far capire che il reveal non deluderà le aspettative della community. Al momento purtroppo non abbiamo altri dettagli e non ci sono certezze sull'annuncio di Mortal Kombat 12 questa settimana, tuttavia i nomi coinvolti nel (presunto) leak sono di primissimo piano e dunque possiamo sperare che un fondo di verità effettivamente ci sia.

A febbraio, il CEO di Warner Bros ha rivelato che Mortal Kombat 12 esce nel 2023, ad oggi però WB Games e NetherRealm non hanno mai annunciato ufficialmente il gioco, sappiamo che lo studio sta da tempo lavorando ad un nuovo progetto e con ogni probabilità si tratta proprio di MK12, al momento tuttavia non c'è stato alcun annuncio da parte di Ed Boon o del publisher americano.

Che cosa possiamo aspettarci da Mortal Kombat 12? Sicuramente un roster sterminato e una brutalità unica, come da tradizione per la celebre serie di picchiaduro.