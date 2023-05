Mortal Kombat 12: la data dell'annuncio svelata dal più infallibile degli insider

Pare che l'annuncio ufficiale di Mortal Kombat 12 sia ormai imminente e a svelarlo è l'insider che nel corso dell'ultimo anno non ha mai fatto un solo errore.

Ovviamente ci stiamo riferendo a The Snitch, il misterioso insider che questa volta non ha voluto ricorrere ai suoi soliti enigmi. In risposta ad un tweet di Ed Boon, che parla di novità presto in arrivo, lo spione del mondo videoludico ha deciso di svelare maggiori dettagli sull'evento al quale fa riferimento il co-creatore della celebre serie. Stando alle parole di The Snitch domani, giovedì 18 maggio 2023, verrà pubblicato un trailer in computer grafica che ci permetterà finalmente di saperne di più sul prossimo capitolo della violentissima serie di picchiaduro a incontri.

Sembrerebbe quindi che il reveal del gameplay sia in arrivo in un secondo momento e non escludiamo che, come suggerito da alcuni rumor, possa fare la sua comparsa al prossimo PlayStation Showcase di Sony la cui effettiva esistenza è ancora incerta.

Per chi non lo sapesse, un recente leak di Mortal Kombat ha svelato il logo e il prezzo delle varie edizioni, lasciando inoltre intendere che il titolo sia un altro reboot della serie.