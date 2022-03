Mortal Kombat 12 esce nel 2023 per un rumor, Reiko tornerà?

Secondo il leaker "R00R", il nuovo gioco di Mortal Kombat potrebbe uscire nel 2023 e vedrà nel roster un gradito ritorno, quello di Reiko, personaggio apparso per la prima volta in Mortal Kombat 4 del 1997.

La fonte in passato ha svelato numerosi dettagli su Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11 prima del tempo, per questo si è guadagnato una certa credibilità nell'ambiente. R00R afferma con un criptico messaggio che "Reiko sta tornando" e da appuntamento al 2023... che sia proprio questo l'anno di uscita di Mortal Kombat 12, con Reiko nuovamente nel roster?

Per il momento è solamente una ipotesi, sappiamo che NetherRealm sta sviluppando un nuovo gioco ma non sappiamo se questo sia Mortal Kombat 12, inJustice 3 oppure un titolo del tutto nuovo. Certo è che Mortal Kombat 11 è un successo da oltre dieci milioni di copie e difficilmente Warner Bros vorrà abbandonare un franchise tornato così popolare dopo qualche anno passato nelle retrovie.

Per quanto riguarda Reiko, dopo il debutto in Mortal Kombat 4, il personaggio si è defilato comparendo spesso in forma non giocabile in titoli come Mortal Kombat Armageddon, Mortal Kombat Deception e Mortal Kombat (2011). Un ritorno del personaggio è certamente possibile, per quanto come detto ad oggi sia solamente una speculazione priva di conferma.