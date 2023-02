Mortal Kombat 12 esce quest'anno, la conferma arriva a sorpresa dal CEO di Warner Bros

Il 2023 non sarà solo l'anno di Street Fighter 6 e (forse) Tekken 8, a quanto pare nel corso dei prossimi mesi assisteremo anche al ritorno di Mortal Kombat, la conferma arriva a sorpresa dal CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav.

Parlando con gli azionisti durante l'ultima riunione finanziaria per annunciare i risultati fiscali dell'ultimo trimestre, Zaslav fa sapere che nel 2023 la compagnia ha molti giochi in arrivo tra cui Suicide Squad Kill The Justice League e Mortal Kombat 12, entrambi in uscita con previsioni di vendita piuttosto ambiziose, stando al CEO del gruppo.

Sappiamo che Suicide Squad Kill The Justice League uscirà a fine maggio mentre Mortal Kombat 12 ad oggi non è mai stato ufficialmente annunciato da WB Games, anche se più volte sono emersi indizi di un gioco in pieno sviluppo negli studi di NetherRealm. Adesso resta da capire quando verrà presentato il nuovo Mortal Kombat, possiamo attenderci un reveal nel corso della primavera? Con ogni probabilità ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

Warner Bros ha aperto il 2023 con l'eclatante successo di Hogwarts Legacy, in pochi giorni il gioco ambientato nel Mondo Magico ha venduto dieci milioni di copie generando introiti per quasi un miliardo di dollari.