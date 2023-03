Mortal Kombat 12: un fan vuole Ellie di The Last of Us nel roster, Ed Boon risponde

Dopo che il CEO di Warner Bros. ha confermato l'uscita di Mortal Kombat 12 nel 2023, i fan sono ansiosi di scoprire cosa offrirà il nuovo episodio, soprattutto in termini di roster ed eventuali guest star, divenute ormai una tradizione all'interno dell'iconica serie picchiaduro.

Ecco quindi che molti giocatori hanno iniziato a fare le loro richieste a Ed Boon, papà di Mortal Kombat ed al lavoro sul prossimo capitolo non ancora mostrato ufficialmente, in merito ai lottatori ospiti che vorrebbero vedere nel gioco. E non manca pure chi fa una proposta decisamente inconsueta: includere Ellie di The Last of Us tra i personaggi giocabili. Un suggerimento piuttosto particolare e forse pure fuori luogo, a cui lo stesso Boon ha risposto con un po' di ironia per mettere subito a tacere qualunque ipotesi in tal senso.

"No, non voglio vedere alcuna Fatality su di lei", ha risposto il designer per poi chiudere con una battuta: "Ma poi, Mortal Kombat 12? Ma di che stai parlando?". Insomma, sembra proprio che non vedremo mai Ellie prendere parte al torneo di Mortal Kombat, ma è in ogni caso molto probabile l'arrivo di nuove guest star per il prossimo gioco, così da proseguire sulla scia di Mortal Kombat 11 e dei capitoli più recenti.

In ogni caso l'autore ha rivelato di aver amato parecchio la serie tv di HBO, con Boon che è impazzito per l'easter egg dell'episodio 7 di The Last of Us incentrato proprio su Mortal Kombat II.