Mortal Kombat 12 o un altro gioco? Ed Boon criptico sul futuro di NetherRealm Studios

Da diverso tempo si inseguono rumor sullo sviluppo di Mortal Kombat 12, il cui sviluppo viene dato per certo da varie voci di corridoio in seguito anche ad un'immagine sospetta pubblicata sui social (e poi rimossa) da un dipendente di NetherRealm Studios.

Ma se invece lo studio di Chicago stesse lavorando a qualcosa di completamente diverso e non collegato a Mortal Kombat o Injustice? E' ciò che avrebbe lasciato intendere Ed Boon, creative director di NetherRealm, durante il discorso per il suo ingresso nella Hall of Fame dell'Academy of Interactive Arts & Sciences. Ad attirare l'attenzione sono state in particolare le sue parole su uno "schema spezzato" all'interno della sua compagnia, nota nell'ultimo decennio per aver sviluppato i vari episodi di Mortal Kombat e Injustice in alternanza.

"Quando abbiamo spezzato questo schema, c'è stata molta speculazione su quale sarebbe stato il prossimo gioco. Posso dirvi che c'è una ragione dietro questa mossa, e quando annunceremo il nostro prossimo titolo tutto avrà molto più senso", dice Boon in maniera piuttosto criptica, aggiungendo tra l'altro che "in questo momento finirei in un sacco di guai se dicessi altro ancora".



Sembra quindi ancora troppo presto per parlare effettivamente di cosa bolle nelle pentole di NetherRealm Studios, ma c'è adesso grande curiosità di scoprire se per davvero il team sta lavorando a qualcosa del tutto inedita e non al prossimo capitolo di Mortal Kombat.

Ricordiamo nel frattempo che nel 2021 il leggendario, brutale picchiaduro ha compiuto 30 anni: ecco come è nato il Get Over Here di Scorpion in Mortal Kombat, forse la frase più iconica dell'intero franchise.