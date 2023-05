Mortal Kombat 12 a ottobre, annuncio a maggio in collaborazione con Sony? Rumor

Si continua a parlare del futuro di Mortal Kombat, dopo il teaser di Ed Boon su Mortal Kombat 12 emergono nuovi rumor sul prossimo episodio della celebre saga di picchiaduro, che si appresta a festeggiare il suo trentesimo anniversario.

Secondo quanto riportato su Reddit, il primo trailer di Mortal Kombat 12 arriverà nelle prossime settimane mentre il gameplay verrà rivelato a fine maggio in collaborazione con Sony. Vedremo Mortal Kombat 12 al PlayStation Showcase? L'ipotesi, non confermata, sembra molto probabile.

Il primo trailer vedrebbe (il condizionale è d'obbligo) Liu Kang e Kitana combattere contro Shang, alla fine del video uno zoom, e poi l data di uscita: 10 ottobre 2023. Il gioco vedrebbe anche il ritorno di Shinnok come bonus preordine insieme ad uno skin pack denominato "Dark Disciples" e che conterrebbe tre diversi outfit per il personaggio.

Mortal Kombat 12 sarà un reboot secondo alcune ipotesi, al momento Ed Boon non ha mai annunciato ufficialmente MK12, ma da mesi il creatore della serie si diverte a "punzecchiare" la community sui social. L'esistenza di Mortal Kombat 12 è stata confermata accidentalmente (oppure no?) a febbraio dal CEO di Warner Bros durante una conferenza con gli azionisti, in questa occasione è stato rivelato che il gioco uscirà entro la fine del 2023.