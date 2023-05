Mortal Kombat 12: Peacemaker e Homelander tra i personaggi aggiuntivi?

Sebbene il titolo non sia ancora stato presentato in pompa magna, sappiamo tramite un teaser di NetherRealm che Mortal Kombat 12 è in dirittura d'arrivo. Grazie a dei sibillini suggerimenti di Jez Corden di Windows Central abbiamo ora i primi indizi riguardanti il possibile roster del picchiaduro.

Mortal Kombat, come molti altri importanti franchise ascrivibili al genere dei picchiaduro, ha una ricca storia legata a lottatori "guest" provenienti da altre IP, e sembra che anche il prossimo gioco della serie presenterà un paio di famosi personaggi aggiuntivi. Secondo i suggerimenti recentemente diffusi su Twitter dal giornalista Jez Corden, Peacemaker dell'universo DC e Homelander di The Boys potrebbero entrambi apparire in Mortal Kombat 12 come personaggi aggiuntivi. Al momento è difficile dire se possano apparire sin dal day one o se verranno aggiunti al roster in un secondo momento, tramite DLC.

Non si tratta di un'ipotesi campata per aria, considerando che WB Games e NetherRealm trattano attivamente l'universo DC nel mondo videoludico e che la serie TV dedicata a Peacemaker con John Cena ha raggiunto un buon successo. Mortal Kombat, inoltre, ha storicamente ospitato personaggi provenienti da famose opere cinematografiche e televisive, tra cui Rambo, Terminator, Friday the 13th e altri ancora. La popolarità di Peacemaker potrebbe riverberare anche attraverso il medium videoludico, ma resta ovviamente tutto da vedere.