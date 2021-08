Mortal Kombat 12: quando esce il nuovo picchiaduro di NetherRealm?

Mortal Kombat 11 è stato un grande successo di pubblico e critica, con milioni di copie vendute in tutto il mondo il gioco di NetherRealm è stato accolto positivamente ma adesso è tempo di guardare al futuro, come confermato dallo stesso Ed Boon e dal team di sviluppo.

Sono in molti a chiedersi quando esce Mortal Kombat 12, al momento però è impossibile rispondere a questa domanda dal momento che il gioco non è ancora stato annunciato ufficialmente. Secondo Jeff Grubb, NetherRealm sarebbe contesa tra Injustice 3 e Mortal Kombat 12, con lo studio in difficoltà per scegliere il prossimo progetto. Secondo il giornalista in ogni caso il nuovo Mortal Kombat avrà la priorità sul nuovo picchiaduro DC Comics, principalmente per motivi commerciali e per non deludere la community, più ampia rispetto a quella di Injustice e con Injustice 3 che potrebbe non riscuotere il successo sperato.

Si tratta però solamente di voci e al momento non sappiamo esattamente su cosa stia lavorando NetherRealm Studios, certo è che difficilmente il publisher WB Games vorrà abbandonare una IP storica dal grande potenziale e ancora oggi molto popolare. Se lo sviluppo di Mortal Kombat 12 inizierà quest'anno o nel 2022, possiamo aspettarci un lancio idealmente nel 2024 ma si tratta come detto solamente di una ipotesi non supportata da indizi concreti.