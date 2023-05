Mortal Kombat 12 sarà un reboot della serie? Un dettaglio del teaser scatena i fan

Mortal Kombat 12 sembra sempre più vicino a diventare realtà: attraverso un teaser per celebrare i 30 anni di Mortal Kombat, il creatore della serie, Ed Boon, stuzzica i fan promettendo ulteriori sorprese. Ed intanto un dettaglio alla fine del filmato celebrativo ha subito fatto discutere i giocatori.

Nelle ultime sequenze del teaser trailer, è possibile infatti vedere per pochi secondi dei granelli di sabbia cadere da una clessidra, con uno di essi che poi esplode in migliaia di frammenti. La clessidra in questione è quella di Kronika, al centro degli eventi di Mortal Kombat 11 e dell'espansione Aftermath, e secondo alcune teorie che i fan si sono scambiati su Reddit, la sequenza lascerebbe intendere che il prossimo episodio di Mortal Kombat sarà un reboot della serie, o quantomeno un proseguo di Aftermath attraverso una nuova era.

C'è anche chi ipotizza che la narrativa possa concentrarsi su un universo alternativo rispetto a quello visto negli ultimi capitoli della serie, sebbene l'idea di un reboot resti la più discussa. Qualora tale possibilità dovesse rivelarsi concreta, si tratterebbe inoltre del secondo reboot per il brand dopo quello già attuato nel 2011 attraverso il nono capitolo di Mortal Kombat.

E voi cosa ne pensate? Vorreste un nuovo reboot della serie oppure preferireste un seguito diretto degli eventi narrati in Mortal Kombat 11? In ogni caso potremmo scoprire la verità molto presto, considerato che l'annuncio ufficiale di Mortal Kombat 12 potrebbe avvenire già nel corso di maggio.