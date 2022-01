Mortal Kombat 12 svelato per errore da NetherRealm? Indizio da una foto poi cancellata

Da tempo NetherRealm Studios è al lavoro su un nuovo gioco, sebbene per il momento ci sia assoluto silenzio sulla natura del progetto. Negli scorsi mesi si sono diffusi vari rumor su Mortal Kombat 12, Injustice 3 o altro in sviluppo a NetherRealm, ma nessuna conferma è ancora arrivata.

Lo stesso Ed Boon, figura chiave dello studio con sede a Chicago, aveva detto chiaramente che era ancora troppo presto per parlare del loro prossimo gioco. Tuttavia, nel pubblicare una foto su Twitter con diverso materiale storico a tema Mortal Kombat (oltre a un'immagine di Wonder Woman), il senior production manager di NetherRealm, Jonathan Andersen, potrebbe aver inavvertitamente svelato l'esistenza di Mortal Kombat 12.

Nell'immagine, infatti, in alto a destra si nota un monitor con vari file aperti: zoomando tantissimo, si può notare come uno di essi si chiami "MK12_Mast...", che potrebbe effettivamente essere collegato al prossimo capitolo dell'iconica serie di picchiaduro nata nel lontano 1992. A rinforzare la tesi del reveal involontario, il fatto che Andersen abbia cancellato la foto dal suo profilo Twitter poco dopo. Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale e dunque si resta nel campo delle ipotesi, ma è assai probabile che NetherRealm sia effettivamente al lavoro su un nuovo Mortal Kombat, magari pensato per la next-gen.

In attesa di annunci ufficiali, passiamo alle curiosità: ecco come è nato il get over here di Scorpion in Mortal Kombat, una delle frasi più iconiche dell'intero franchise.