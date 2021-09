Mortal Kombat 12, lo sviluppo al via? NetherRealm cerca nuovo personale

Qualcosa sembra stia iniziando a muoversi per Mortal Kombat 12. Il prossimo capitolo della storica serie di Picchiaduro non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma considerato il grande successo commerciale di Mortal Kombat 11 (oltre 12 milioni di copie vendute) è scontato assistere al proseguo della serie nel prossimo futuro.

Ad alimentare la speranza che NetherRealm Studios sia al lavoro sul nuovo episodio sono due differenti annunci di lavoro diffusi dalla software house di Chicago, alla ricerca non solo di un producer con esperienza in ambito gaming e in particolare nello sviluppo di giochi Tripla A, ma anche di un senior artist/animator specializzato nello "sviluppo di giochi di lotta incentrati sulle arti marziali". Tutti requisiti che si sposano alla perfezione con Mortal Kombat, sebbene per il momento si può parlare solo di semplici ipotesi non essendoci nessuna conferma da parte di NetherRealm. Il fatto, tuttavia, che è terminato il supporto a Mortal Kombat 11 evidenzia come lo studio capitanato da Ed Boon stia già guardando verso il futuro, preparando il terreno per l'arrivo del loro prossimo Picchiaduro.

In precedenza anche Jeff Grubb ha parlato dello sviluppo di Mortal Kombat 12, affermando che il team ha deciso di concentrarsi sul proseguo dello storico franchise anziché puntare su un possibile Injustice 3 spesso rumoreggiato negli scorsi mesi. Non resta adesso che attendere in futuro conferme da parte di NetherRealm Studios.