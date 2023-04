Mortal Kombat 12: il primo teaser potrebbe arrivare questa settimana?

SonicFox, pro player del team Evil Geniuses, ha anticipato su Twitter un possibile annuncio di Mortal Kombat 12 previsto per questa settimana. Le parole di SonicFox sono in realtà piuttosto sibilline e parlano genericamente di "un annuncio di MK12 questa settimana", specificando però come si tratti solamente di una sua previsione.

Solo una sensazione personale o c'è di più? Difficile dirlo ma trattandosi di un pro player di alto livello con oltre 230.000 follower su Twitter, c'è la possibilità che SonicFox sappia in realtà qualcosa di concreto sul prossimo episodio della serie Mortal Kombat, tra cui la data di arrivo del primo teaser.

E' vero che la stagione primaverile è sempre stata particolarmente ricca di novità per la serie di Warner Bros e chissà che non sia proprio aprile il mese scelto dal publisher per annunciare l'esistenza del nuovo picchiaduro. Nei mesi scorsi il CEO di WB aveva dichiarato che Mortal Kombat 12 esiste ed esce nel 2023, ad oggi però nessun annuncio è giunto e non ci sono conferme dirette a riguardo.

Alla fine dello scorso anno, Ed Boon aveva fatto capire di essere al lavoro su Mortal Kombat 12, un lancio quest'anno porterebbe gli appassionati del genere a godere nel giro di pochi mesi sia di Street Fighter 6 che del nuovo Mortal Kombat. Niente male.