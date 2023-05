Mortal Kombat 12, è tutto vero: il Reveal Trailer ha una data ufficiale!

Non bastassero le emozioni restituite da Sony con l'annuncio ufficiale del PlayStation Showcase, anche i ragazzi degli studi NetherRealm sciolgono le ultime riserve fissando la data del Reveal del prossimo, attesissimo capitolo della saga picchiaduro di Mortal Kombat.

Riprendendo il teaser del possibile reboot di Mortal Kombat, la software house diretta da Ed Boon si dice ormai pronta a presentare in via ufficiale il nuovo videogioco della serie con un post che sta rimbalzando su tutti i social.

La breve clip dataci in pasto dagli studi NetherRealm invita tutti gli appassionati di Sub-Zero, Raiden, Sonny Cage, Sonya Blade e compagni a prepararsi per il grande annuncio del prossimo capitolo di MK. "Domani è una nuova alba", recita il messaggio che accompagna il nuovo teaser di Mortal Kombat 12 (o Mortal Kombat 1?) per fissarne il reveal ufficiale alle ore 15:00 italiane di domani, giovedì 18 maggio.

Quali sorprese hanno in serbo per noi gli sviluppatori al seguito di Ed Boon? Lo scopriremo tra meno di ventiquattr'ore ammirando quello che, stando al leaker The Snitch, dovrebbe essere un filmato in computer grafica che svelerà la 'vera natura' del picchiaduro targato NetherRealm. Se confermata, l'anticipazione di The Snitch lascerebbe comunque aperto uno spiraglio per la presenza del nuovo Mortal Kombat al PlayStation Showcase del 24 maggio, magari con il primissimo video gameplay.