Mortal Kombat 12 sempre più vicino? L'interprete di Johnny Cage stuzzica i fan

Se ne parla ormai da diverso tempo, ma l'annuncio ufficiale di Mortal Kombat 12 non è ancora arrivato. NetherRealm Studios è attivamente al lavoro sul prossimo progetto che, con grande probabilità, porterà in scena ancora una volta la storica serie di picchiaduro tutta mazzate e Fatalities.

Tra le ultime ipotesi sollevate, la possibilità che Mortal Kombat 12 sia un reboot con uscita fissata per il 2023, ma ancora una volta si resta nel campo dei rumor. Nel frattempo, però, l'attore Andrew Bowen stuzzica i fan dell'iconica serie: l'interprete di Johnny Cage in Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11 ha infatti pubblicato una breve clip nella sua pagina Twitter che lo vede nei pressi dei Warner Bros. Studios.

E come se non bastasse, in sottofondo è possibile udire una musica decisamente simile alla main theme di Mortal Kombat II, oltre alla frase "every deadly technique, it's savage combat" che sembrerebbe un ulteriore indizio verso il potenziale ritorno della serie. Bowen ovviamente non si lascia andare a dettagli più concreti, ma di certo il suo breve filmato lascia spazio ad ulteriori speculazioni e ipotesi sull'effettiva esistenza di Mortal Kombat 12.

All'inizio del 2022 Ed Boon era stato criptico sul futuro di NetherRealm Studios, suggerendo anche la possibilità che la software house con sede a Chicago sia al lavoro su un titolo del tutto nuovo. In ogni caso, comunque, le voci di corridoio vanno tutte verso un'unica direzione: Mortal Kombat farà presto il suo ritorno, resta da capire quando e in che veste.