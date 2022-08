Mortal Kombat 30th Anniversary svelato in anticipo da un leak di Amazon

E' ancora troppo presto per l'annuncio di Mortal Kombat 12 ma Warner Bros sembra avere comunque qualcosa in mente per festeggiare il trentesimo anniversario di Mortal Kombat ad ottobre.

Dalle pagine di Amazon UK emerge un misterioso Mortal Kombat The Anniversary Ultimate Bundle per PlayStation 5, al momento il prodotto è stato rimosso e non è più disponibile per il preordine. Il prezzo era fissato a 29.99 sterline, questo pacchetto include una custodia Steelbook esclusiva, una copia di Mortal Kombat 11 Ultimate Edition e il film di Mortal Kombat in 4K Ultra HD (qui la recensione del film reboot di Mortal Kombat), al momento però come detto WB Games non ha annunciato ufficialmente questo pacchetto, ne sapremo probabilmente di più nelle prossime settimane.

Uscito a ottobre 1992, Mortal Kombat si appresta a festeggiare il trentesimo compleanno tra pochi mesi e chissà che il publisher non stia pensando ad un reveal del nuovo Mortal Kombat 12 proprio in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di Mortal Kombat.

Per quanto interessante, il bundle trapelato in queste ore sulle pagine di Amazon non può certo dirsi ricchissimo di contenuti, proponendo solamente l'ultimo gioco della serie e il più recente film in un pacchetto unico con una custodia Steelbook esclusiva.