Mortal Kombat: l'affilata Kitana in un cosplay in blu con i suoi ventagli

La saga di Mortal Kombat è una delle più longeve del mondo videoludico. Negli anni '90 esordì questo picchiaduro brutale e sanguinario che si pose subito l'obiettivo di diventare un grande rivale di Street Fighter e Tekken. Negli anni, le sue fortune sono state intervallate da diverse sfortune, fino all'arrivo di NetherRealm Studios nel 2010.

La rinascita avvenuta con il semi reboot Mortal Kombat è proseguita con il numero 10 e il numero 11. Ora da tempo si vocifera dell'arrivo di Mortal Kombat 12, attualmente mai visto e mai annunciato e che non ha trovato spazio negli eventi estivi. Comunque gli appassionati del picchiaduro con Scorpion e Sub Zero si attendono qualche notizia entro il 2023. Ma quali personaggi torneranno?

Ovviamente non c'è niente di certo, ma i volti più noti e famosi dovranno tornare per forza. E tra questi c'è anche la principessa Kitana, figlia di Sindel e figlioccia di Shao Kahn, l'imperatore che ha conquistato l'altro mondo al di là dei portali. Kitana è tanto bella quanto letale con i suoi ventagli, e lo dimostra anche nella vita reale grazie a TeddiTerri, che ha realizzato questo meraviglioso cosplay di Kitana in blu. Ovviamente ventagli alla mano, è pronta ai suoi tornado di lame.

Ecco invece cosa ci aspettiamo da Mortal Kombat 12.