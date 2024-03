Mortal Kombat: un avvincente cosplay di Sonya Blade difende il reame della Terra

Assieme a Street Fighter 6 e Tekken 8, Mortal Kombat 1 e il suo combat system bilanciato stanno regalando un grande spettacolo ai giocatori. Già da qualche mese siamo tornati nell'Outworld, ma questa volta in una versione inedita e mai vista prima. La narrazione del titolo NetherRealm ha infatti subito un completo reboot.

La storia di Mortal Kombat è stata riscritta da quest'ultimo capitolo. Raiden è ora il campione della Terra, mentre il suo ruolo divino è stato affidato a Liu Kang. Non sono solo loro ad aver subito un destino inverso, ma anche tutti gli altri kombattenti del roster hanno subito modifiche radicali. C'è però chi ancora non ha avuto modo di dire la propria.

Dopo Omni-Man e Quan Chi, e altri kameo fighters, arriva un terzo personaggio DLC. Il roster di Mortal Kombat 1 si allarga con Peacemaker, il supereroe che al cinema è stato interpretato da John Cena. Chi non c'è tra gli sfidanti di questa iterazione è Sonya Blade, uno dei volti femminili più rappresentativi del franchise.

Apparsa per la prima volta nel primo episodio del 1992, è membro dell'Unità Forze Speciali degli Stati Uniti e dell'agenzia investigativa dell'Outer World. Il suo compito è quello di indagare su Kano, accompagnata dal suo superiore Jax.

Non sappiamo ancora se verrà introdotta con eventuali ulteriori DLC, ma Sonya Blade combatte in questo cosplay di Mortal Kombat. Vediamo la kombattente umana in posizione d'attacco, oppure ancora dopo aver sferrato un poderoso montante dal basso verso l'alto. A condividere sui social questi scatti è la cosplayer Clau Bailarinita.