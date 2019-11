Quello di Mortal Kombat è il brand picchiaduro più popolare negli Stati Uniti

Quando si parla di picchiaduro e fighting game è impossibile non citare Mortal Kombat, un franchise assolutamente storico per il mondo dei videogiochi, che non a caso, come svela l'analista Mat Piscatella, è il brand del genere più popolare negli Stati Uniti.

In termini di vendite infatti, i titoli della saga di Mortal Kombat sono costantemente in top five, sia su PlayStation 4, sia su Xbox One, sia addirittura su Nintendo Switch, anche se sulla console della Grande N i risultati sono un po' minori rispetto alle altre console, vista la presenza di esclusive Nintendo.

In particolare Mortal Kombat X è il picchiaduro più venduto sia su PS4 che su Xbox One, seguito da Mortal Kombat 11 su PS4 e Injustice su Xbox One. Interessante notare anche che la top 3 su entrambe le console, sia composta interamente da giochi di NetherRealm.

Come dicevamo, su Switch le cose sono un pochino diverse, con Super Smash Bros. Ultimate a prendere saldamente la leadership, seguito da Pokken Tournament DX e da Arms in terza posizione. Mortal Kombat 11 però si trova appena fuori dal podio, in quarta posizione, per un risultato decisamente di tutto rispetto.

Oltre che su Nintendo Switch (a proposito, date un'occhiata alla recensione di Mortal Kombat 11 su Nintendo Switch) da poco Mortal Kombat 11 è disponibile anche su Google Stadia.