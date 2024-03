Mortal Kombat, cala il gelo in questo intenso cosplay al femminile di Sub-Zero

Mortal Kombat 1 ha convinto i giocatori con il suo combat system, ma soprattutto con la sua narrazione che segna un nuovo inizio. Il passato è stato cancellato e in tal modo i giocatori più giovani possono cominciare una storia da zero. Ma anche in questo reboot la presenza di Sub-Zero è immancabile.

Mortal Kombat 1 è un importante reboot per la saga. Liu Kang e Raiden hanno invertito i loro ruoli di kombattente eroe della terra e dio, ma non solo. Sub-Zero è ora il gran maestro del Lin Kuei, un clan di guerrieri che si occupa della difesa del Regno Esterno. Sotto la sua guida, il clan emergerà dall'ombra per conquistare un posto di rilievo tra le nazioni della Terra.

L'ultima patch di Mortal Kombat 1 ha aggiunto Peacemaker al roster di combattenti, ma non solo. È stato inoltre aggiunto anche il cross play, mezzo che permette ai giocatori delle varie piattaforme su cui il titolo è stato pubblicato di scontrarsi tra loro.

Non sappiamo ancora quali personaggi arriveranno dopo Peacemaker, ma Sub-Zero è una garanzia. La cosplayer Ariel Carrillo ha condiviso una spettacolare interpretazione del ninja blu del Lin Kuei che rende omaggio all'iconico protagonista. In questo cosplay di Sub-Zero da Mortal Kombat la temperatura scende sotto lo zero. Siamo al cospetto di una versione femminile del personaggio, pronto a sferrare una delle sue combo gelate.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su