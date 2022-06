Mortal Kombat: chi è più forte tra Scorpion e Sub-Zero?

Nei trent’anni che ci separano dal suo debutto, Mortal Kombat ha dato i natali a molti personaggi indimenticabili, tra cui un gran numero di assassini incappucciati quali Smoke, Rain, Ermac e Reptile (il primo lottatore segreto nella storia dei picchiaduro). Ovviamente i ninja più iconici restano Scorpion e Sub-Zero, ma chi è il più forte dei due?

Decretare un vincitore assoluto tra i combattenti in questione è impensabile, specie considerando che nelle timeline di Mortal Kombat i due si affrontano più volte uccidendosi a vicenda. Anche le diverse trasposizioni del franchise (sia cinematografiche, sia seriali) non aiutano in questo senso, limitandosi a sottolineare quanto l’equilibrio fra i ninja abbia il potenziale per durare all’infinito. Dopotutto, se è vero che l’originale Sub-Zero seppe trionfare in un primo confronto, è certo che Scorpion riuscì successivamente a vendicarsi in modo adeguato.

Grazie all’enorme potere ereditato dal Regno Occulto, infatti, Scorpion non si limitò soltanto a fare ritorno dalla morte, ma superò l’avversario attaccandolo di sorpresa. Allo stesso modo però, anche Sub-Zero si ripresentò come spirito vendicativo assumendo le sembianze dell’inarrestabile Noob Saibot, personaggio nato per essere particolarmente sbilanciato che venne introdotto per la prima volta in Mortal Kombat II.

Restando in ambito di confronti fra i lottatori del franchise, volete sapere chi è il personaggio più forte di Mortal Kombat? In attesa dell'annuncio di Mortal Kombat 12, sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare uno speciale dedicato ai migliori giochi di Mortal Kombat, dal già citato secondo capitolo allo spin-off del 2005 intitolato Shaolin Monks.