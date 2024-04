Mortal Kombat comincia il round 1 in un cosplay di Scorpion, Kitana e Frost

Mortal Kombat è tra le serie di videogiochi più iconiche di sempre, dando vita a una lore ricca e vibrante. Questa è stata rivoluzionata dal reboot compiuto da Mortal Kombat 1, ma anche se cambiati, i personaggi leggendari di questa serie sono finalmente tornati a scontrarsi al fianco di noi giocatori.

Mortal Kombat 1 si sta arricchendo con DLC che stanno ampliando il roster con new entry davvero particolari. Parliamo di Omni Man e di Peacemaker, e poi di Ermac che si è scatenato nel nuovo trailer di Mortal Kombat 1. Presto forse avremo qualcosa in più? Che sia arrivata l'ora di un contenuto più profondo e che vada a narrare un nuovo episodio della storia come accaduto anche in passato?

Non sappiamo ancora cosa ci riserberanno i prossimi mesi, ma siamo sicuri che l'utenza continuerà a popolare i server di Mortal Kombat, così come la community di cosplay continuerà a rendere omaggio all'affascinante roster di personaggi in dote alla serie di NetherRealm.

Guidati dalla cosplayer Yara Lys, nello scatto che trovate in calce all'articolo vediamo riuniti ben tre personaggi tra i più amati della serie. In questo cosplay di Mortal Kombat 1 è cominciata la lotta a tre tra Scorpion, Kitana e Frost, trittico di personaggi presente nell'ultimo episodio della serie. Il destino del regno esterno verrà deciso da questo combattimento?

