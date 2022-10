Mortal Kombat compie 30 anni: il papà della serie parla del futuro del picchiaduro

Dopo aver chiesto pazienza per l'annuncio di Mortal Kombat, Ed Boon ha scambiato quattro chiacchiere con i curatori del PS Blog per celebrare i 30 anni della serie e discutere del futuro del picchiaduro.

Il boss degli studi NetherRealm ripercorre la storia della sua gloriosa IP e, più in generale, l'evoluzione del genere negli ultimi tre decenni per poi offrirci degli importanti chiarimenti sul prossimo capitolo di Mortal Kombat.

Ai microfoni del PS Blog, Ed Boon sottolinea che "una delle cose fantastiche di lavorare per così tanto tempo ai giochi di Mortal Kombat è che abbiamo dei membri del team che non erano nemmeno nati quando è uscito il primo capitolo! Quindi dobbiamo rivolgerci a una gamma sempre più vasta e variegata di giocatori con le loro differenze di età, esperienze pregresse e passioni. Anche per questo, le nuove idee non mancano mai".

Il papà di Mortal Kombat prosegue nel suo discorso affermando che "non penso di poter predire il futuro, ma credo al cento per cento che riusciremo sempre a offrire qualcosa di nuovo con ogni iterazione di Mortal Kombat. È una cosa che posso affermare con certezza, MK continuerà a risultare sempre fresco e nuovo, vogliamo sfidare i limiti di certi aspetti del design videoludico".

A voler dar retta al massimo esponente degli studi NetherRealm, Mortal Kombat 12 sarà un picchiaduro in grado di offrire un'esperienza ludica, tecnologica e contenutistica improntata sull'originalità e l'innovazione. Nel frattempo, vi lasciamo a questo nostro approfondimento su cosa aspettarsi da Mortal Kombat 12 tra nuovi kombattenti e grandi ritorni.