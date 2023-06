Mortal Kombat: un cosplay femminile di Scorpion cattura con un Get Over Here

Il brutale video gameplay di Mortal Kombat 1 mostrato al Summer Game Fest ha acceso l'interesse degli appassionati verso il prossimo candidato al titolo di picchiaduro dell'anno. A invitarci in anteprima assoluta a prendere parte al torneo di arti marziali che decreterà il destino del regno umano è la cosplayer Alina Lavenok.

Mortal Kombat 1 è violenza allo stato puro, con NetherRealm che ha confezionato un combat system immediato e innovativo, ma sempre fedele al DNA che caratterizza la saga. Come ormai sappiamo, Mortal Kombat 1 si pone come un reboot che ha permesso alla software house di ripartire da zero con la narrazione. Liu Kang è ora il Dio del Fuoco, mentre Lord Raiden un semplice apprendista. Tra i presenti nel roster di Mortal Kombat troviamo immancabilmente anche Scorpion, il volto più iconico del franchise assieme all'eterno rivale Sub-Zero.

In questo cosplay di Scorpion da Mortal Kombat gli appassionati riassaporano una delle mosse più celebri del kombattente in tenuta gialla, il suo "Get Over Here" con cui avvicina a sé gli avversari lanciando il suo arpione. A proposito, sapete come nasce il "Get Over Here" di Scorpion in Mortal Kombat? Come abbiamo già potuto vedere dai primi filmati mostrati da NetherRealm, anche in Mortal Kombat 1 Scorpion usufruirà di questa tecnica.